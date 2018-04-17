Максима Фадеева удивил запрет музыки в такси

Максим Фадеев удивил необычным заявлением, которое для большей части интернет-пользователей стало открытием. Музыкант рассказал, что отправившись на работу на такси, не смог послушать радио, так как это, как заверил водитель, запрещено.

Странная история приключилась на днях с Максимом Фадеевым. Мужчина отправился в офис и попросил таксиста включить радио, на что получил отказ. Водитель объяснил причину невозможности насладиться музыкой по дороге на работу. По его словам, уже около месяца, по правилам компании, в которой он работает, запрещено включать музыку при пассажирах. Такое заявление изрядно удивило артиста, ведь он никогда и не слышал о таких странных ограничениях. Как поведал Максим, таким образом владелец транспортной организации избегает лишних растрат, ведь за проигрываемую музыку в машине для клиентов ему придется платить авторские отчисления. Фадеева, как истинного музыканта, возмутило такое нововведение. Он признался, что не представляет, как можно ездить в такси в полной тишине. «По закону, проигрывание музыки в такси в том числе — это публичное исполнение, за которое надо платить. И, выходит, владелец такси, чтобы не попадать на эти расходы, решил музыку в такси запретить. Сказать, что я удивился — ничего не сказать.»

Фолловеры написали в комментариях, что никогда не слышали, чтобы в такси запрещали включать радио. Они поcчитали это очень странным и посоветовали Максиму в таких случаях слушать музыку в наушниках. Фанаты посмеялись над ситуацией и отметили, что кроме запрета на музыку, стоит ввести ограничение на разговоры, ставя в пример болтливых водителей, с которыми им приходилось куда-нибудь ехать. Поклонники задались вопросом, каким образом может быть зафиксировано нарушение авторских прав. По их предположению, разоблачить идущего против правил водителя может только специально «засланный» человек, но не будет же бежать в правоохранительные органы простой клиент, который с удовольствием прокатился под любимую музыку.

По всей видимости, с транспортом у Максима Фадеева не ладится. Недавно мужчина рассказал своим фанатам, как в детстве попал под троллейбус.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!