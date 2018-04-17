Шахрин отметит день рождения в «Эрмитаже»

Традиционный летний концерт группы "Чайф" состоится 28 июня 2018 года.

Уже несколько лет подряд музыканты проводят мероприятие, приуроченное к личному празднику вокалиста группы Владимира Шахрина в саду "Эрмитаж"

Раньше день рождения фронтмена музыкального коллектива чаще всего приходился на гастроли группы, но в последние годы стало доброй традицией устраивать большой концерт группы в одном из самых посещаемых парков Москвы.

Поклонники коллектива всегда с нетерпением ждут этого мероприятия, тем более, что каждый раз "Чайф" радует фанатов чем-то новым. Какие сюрпризы ожидают гостей Владимира Шахрина в этом году, музыканты пока не рассказывают, но в том, что они точно будут. сомневаться не приходится.