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Новинка Дягилевского фестиваля: в Театральном сквере пройдёт Open air
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Новинка Дягилевского фестиваля: в Театральном сквере пройдёт Open air 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Дягилевский фестиваль, который пройдет в Перми с 14 по 24 июня, начал прием заявок на участие в образовательной программе. Ее итогом станет концерт участников программы, который пройдет в Театральном сквере.
Образовательная программа включает лекции и мастер-классы по пяти направлениям: оперно-симфоническое дирижирование, струнное исполнительство (скрипка и виолончель), фортепиано, академическое пение, а также история и теория балетного искусства.
— Мастер-классы будут проводить музыканты-участники фестиваля. В лекционной программе примут участие российские и зарубежные критики, ученые, драматурги и продюсеры, — рассказали в Пермском театре оперы и балета.
Принять участие в проекте могут студенты театральных и творческих ВУЗов России. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте фестиваля до 16 мая. Open air пройдет 24 июня — в день закрытия фестиваля.
Ранее мы публиковали для вас полную программу Дягилевского фестиваля.
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