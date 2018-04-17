Новинка Дягилевского фестиваля: в Театральном сквере пройдёт Open air

Дягилевский фестиваль, который пройдет в Перми с 14 по 24 июня, начал прием заявок на участие в образовательной программе. Ее итогом станет концерт участников программы, который пройдет в Театральном сквере.

Образовательная программа включает лекции и мастер-классы по пяти направлениям: оперно-симфоническое дирижирование, струнное исполнительство (скрипка и виолончель), фортепиано, академическое пение, а также история и теория балетного искусства.

— Мастер-классы будут проводить музыканты-участники фестиваля. В лекционной программе примут участие российские и зарубежные критики, ученые, драматурги и продюсеры, — рассказали в Пермском театре оперы и балета.

Принять участие в проекте могут студенты театральных и творческих ВУЗов России. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте фестиваля до 16 мая. Open air пройдет 24 июня — в день закрытия фестиваля.

Ранее мы публиковали для вас полную программу Дягилевского фестиваля.