Платоновский фестиваль вынужден менять программу из-за ЧМ по футболу

Музыкальная программа Платоновского фестиваля искусств, который пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня, претерпела изменения.

В двух концертах будут заменены исполнители, а в третьем — и вовсе весь оркестр.

Солистом на концерте Израильского камерного оркестра, который пройдет 7 июня в Зеленом театре, будет не австриец Беньямин Шмид, а венгерский виолончелист Ласло Фенио. Его выступление воронежцы уже видел на Платоновфесте-2015.

Заявленный ранее оперный певец Марк Хеллер не сможет выступить в программе «Звезды мировой оперы» 9 июня из-за накладок с гастрольным графиком. Вместе с гречанкой Кристиной Пулицы споет российский тенор Дмитрий Корчак

16 июня в Воронеже должна была выступать Камерата Королевского оркестра Концертгебау. Но загруженность авиалиний в дни Чемпионата мира по футболу не дала осуществить эти планы. Зато в этот день воронежцы смогут послушать камерный ансамбль «Солисты Москвы», руководит которым сам Юрий Башмет . Билеты, купленные ранее на этот концерт, действительны.

«Если в связи с изменениями в программе вы хотите сдать билет, вы можете сделать это в фестивальных кассах. Если вы покупали билет онлайн, следуйте инструкции Kassir.ru», — прокомментировали в администрации фестиваля.