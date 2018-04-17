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В День Победы перед екатеринбуржцами выступит группа «Любэ»
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В День Победы перед екатеринбуржцами выступит группа «Любэ» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Стало известно имя второй звезды, которая выступит у Драмтеатра в Екатеринбурге на 9 Мая. На одной сцене с Еленой Ваенгой споет группа «Любэ». Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Евгений Куйвашев.
«С утра заходил актер Сергей Исаев. Он вместе с Фондом святой Екатерины занимается организацией большого концерта 9 мая на площади у Театра драмы в Екатеринбурге, — написал глава региона. — Будут уральские артисты, будет Елена Ваенга, будет «Любэ». Приходите».
Отметим, что Елена Ваенга поздравляла горожан с Днем Победы в прошлом году. А группа «Любэ» несколько лет назад приезжала на День города.
В День Победы в городе пройдет сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждет горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споемте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдет на Октябрьской площади.
Как екатеринбуржцы отпраздновали 9 Мая в прошлом году, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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