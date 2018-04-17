Челябинцы всем миром помогают слепому музыканту купить синтезатор

17-летний слепой пианист Андрей Сухановский мечтает всю свою жизнь посвятить музыке. В этом году парень оканчивает музыкальную школу, а в следующем собирается поступить в единственное в России спецучилище в Курске.

Дают музыкальное образование слепых и слабовидящим людям со всей страны. Чтобы заниматься в полной мере, музыканту нужен подходящий инструмент, однако денег на его покупку у мамы Андрея нет. Сухановские живут на небольшую пенсию Андрея и зарплату кассира в продуктовом, которым работает мама Елена. Впрочем, помочь в приобретении инструмента вызвались добрые люди, объявившие сбор средств на синтезатор. Кстати, с моделью юноша уже определился.

— Инструмент Андрей выбирал сам, основываясь на советах преподавателей в музыкальной школе и собственных пожеланиях к нему. У него на компьютере стоит говорящая программа, он целыми днями сидел, искал по сайтам, — рассказала «Хорошим новостям» Елена Сухановская.

Еще полгода назад Андрей виртуозно исполнял классику, джаз и народные композиции (все ноты он запоминал на слух), но за сочинение собственных композиций брался редко. Сейчас юному музыканту захотелось совершенствоваться: все больше времени он пытается подобрать ноты для своих собственных произведений. Пока делает это на стареньком фортепиано, но этого не хватает для возросших потребностей. К тому же, в Курс, если он поступит, фоно не перевезешь.

Если вы хотите помочь парню, можете обратиться к его маме Елене по телефону: 8 908 584 9647