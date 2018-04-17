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Ярмарку редких виниловых пластинок организовали в Химках
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Ярмарку редких виниловых пластинок организовали в Химках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Меломаны и коллекционеры клуба «Роднушка» в Химках организовали ярмарку виниловых пластинок. Встречи коллекционеров проходят раз или два в месяц. Давно забытое увлечение сегодня превращается в субкультуру.
Один из частных гостей ярмарки винила химчанин Вадим Заболотный уже больше 50 лет все свободные деньги тратит на покупку пластинок. Возрождение винила для коллекционера было очевидно, поскольку у этой музыки особый звук, который не услышишь на диске и плеере.
Если сейчас все законно, то 30 лет назад виниломанам приходилось непросто. Они слушали музыку в лесу и скрывались от милиции, поскольку меломаны в то время увлекались не только музыкой. Порой могли и пиво в парке выпить, и закурить.
Поскольку костяк людей, увлекавшихся музыкой, остался, нам нужно было
куда-то  деться. Милиция нас преследовала и гоняла. Я помню, в речку забежал с диском, немного его помял. Овчарки бегали вокруг у берега, но в воду не забежали, диски я спас
Сергей Кучеров, виниломан.
Сейчас такого нет, но виниловой музыкой молодежь активно интересуется. Например, самому юному участнику клуба «Роднушка» всего 16 лет.
Да у меня есть коллекция пластинок, но она еще очень маленькая. Я ее стараюсь пополнять здесь, на ярмарке. Тут можно найти все, что захочешь, по цене, которая не будет бить по твоему кошельку
— Кристина Артамонова, виниломан.
Если цены на ярмарке и бьют по кошельку, то не так сильно. Например, в магазине они могут доходить до шестизначных чисел в евро. Самыми дорогими считаются пластинки группы Beatles — они стоят около двухсот тысяч евро. На химкинской ярмарке ситуация оптимистичнее: самая дорогая стоит не более 6 тысяч рублей.
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