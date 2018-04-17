Жителей Теплого Стана приглашают на «Библионочь»

21 апреля библиотека № 169 «Проспект» приглашает всех желающих на ежегодный фестиваль чтения «Библионочь».

Вас ждет «Странная история»!

16.00 — 17.30 Откроет вечер мастер-класс для всех желающих по созданию вееров — ведь ни одна тургеневская девушка не могла обойтись без этого необходимого предмета дамского туалета.

17.30 — 18.30 «Песнь души, весёлый гимн творенья…» Лекция о детстве, юности и раннем творчестве И. С. Тургенева”, которую прочитает Татьяна Николаевна Кудинова, член Клуба друзей И. С. Тургенева.

19.00 — 20.00 Литературно-музыкальная гостиная откроет двери любителям романса, классической музыки, поэзии.

20.30 — 22.00 Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством Олега Митрофанова представит спектакль по произведениям И. С. Тургенева «Призраки» (по повести и стихотворениям в прозе, музыке французских импрессионистов).

Приходите, скучно не будет!

Телефон: 8 (495) 438-95-10 Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).