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Жителей Теплого Стана приглашают на «Библионочь»
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Жителей Теплого Стана приглашают на «Библионочь» 

Наш Теплый стан 32 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
21 апреля библиотека № 169 «Проспект» приглашает всех желающих на ежегодный фестиваль чтения «Библионочь».
Вас ждет «Странная история»!
16.00 — 17.30 Откроет вечер мастер-класс для всех желающих по созданию вееров — ведь ни одна тургеневская девушка не могла обойтись без этого необходимого предмета дамского туалета.
17.30 — 18.30 «Песнь души, весёлый гимн творенья…» Лекция о детстве, юности и раннем творчестве И. С. Тургенева”, которую прочитает Татьяна Николаевна Кудинова, член Клуба друзей И. С. Тургенева.
19.00 — 20.00 Литературно-музыкальная гостиная откроет двери любителям романса, классической музыки, поэзии.
20.30 — 22.00 Московский музыкальный театр «Амадей» под руководством Олега Митрофанова представит спектакль по произведениям И. С. Тургенева «Призраки» (по повести и стихотворениям в прозе, музыке французских импрессионистов).
Приходите, скучно не будет!
Телефон: 8 (495) 438-95-10  Адрес: м. Тропарево, Ленинский проспект, 127 (5 минут пешком).
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