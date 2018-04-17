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Первую в России постановку оперы Мартину «Греческие пассионы» представили на Урале
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Первую в России постановку оперы Мартину «Греческие пассионы» представили на Урале 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Первую в России постановку оперы «Греческие пассионы» чешского композитора, классика ХХ века Богуслава Мартину представили на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета.19 апреля на русском языке она будет исполнена впервые, сообщил во вторник журналистам в ходе генерального прогона дирижер-постановщик Оливер фон Дохнаньи.
"Опера очень красивая, и я очень рад, что мы впервые ставим ее в России. Мартину мало ставится как оперный композитор, он еще ждет своего открытия… Его музыка очень сложная, но понятная, он — специалист по мелодии, умеет очень хорошо работать с голосами. У него специфический стиль: как в мозаике он делает маленькие кусочки, которые вместе дают красивую картинку", — сказал Дохнаньи.
Перед прогоном он показал музыкантам «Золотую маску», которую накануне получил на церемонии в Москве за лучшую работу дирижера в постановке «Пассажирка». «Греческие пассионы» — третья работа американского дирижера Дохнаньи в уральском театре вместе с британским режиссером Тадеушем Штрассбергером. Предыдущие их проекты — оперы «Сатьяграха» Ф. Гласса (2014) и «Пассажирка» М. Вайнберга (2016) — также ставились в России впервые и были отмечены «Золотыми масками».
Оперу «Греческие пассионы» Богуслав Мартину написал в 1954-1959 годах. На создание произведения его вдохновил роман Никоса Казандзакиса «Христа распинают вновь», актуализирующий евангельский сюжет. Первая редакция оперы создана в 1956 году для Ковент-Гарден (Лондон), но не была поставлена театром. Мировая премьера в данной редакции состоялась в Брегенце (Австрия) в 1999 году.
Музыкальная драма повествует о событиях небольшого греческого селения, где жители занимаются постановкой евангельских «Страстей». События разворачиваются по библейскому сюжету, представляя историю о духовном восхождении одних и падении других, о предательстве Иуды и распятии Христа. «Нам очень повезло с русским переводом, который хорошо лег на нашу сцену, на наше восприятие… Не так много в мире постановок этой оперы, мы сделали новый, уникальный спектакль, мне кажется, он просуществует довольно долго, потому что у нас получилось сделать его качественно», — отметил Штрассбергер.
Накануне презентация постановки на федеральном уровне прошла в Чешском доме в Москве совместно с чешскими и греческими партнерами. Ранее команда проекта провела в Екатеринбурге первую презентацию нового полного собрания сочинений Богуслава Мартину. Авторов при создании спектакля консультировал секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников).
О композиторе
Чешский композитор Богуслав Мартину родился в 1890 году. Его первым значительным произведением стала «Чешская рапсодия» для оркестра (1918), которую исполнили в присутствии первого президента Чехословакии. В 1939, когда немцы оккупировали страну, Мартину помогал музыкантам бежать в Париж, сам был вынужден эмигрировать в США. Он написал почти 400 произведений и считается национальным композитором-классиком наряду с Бедржихом Сметаной, Антонином Дворжаком и Леошем Яначеком. Умер Мартину в 1959 году в Швейцарии.
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