«Ва‐Банк» и Александр Ф. Скляр исполнят песни Владимира Высоцкого на «Нашествии» 

Ежегодный рок‐фестиваль «Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. Во время выступления группа «Ва‐Банк» исполнит песни Владимира Высоцкого, сообщило ИА НСН.
В пятерку исполнителей, которые первыми выступят на «Нашествии» в Большом Завидове вошли Тequilajazzz, Найк Борзов, «План Ломоносова», Нейромонах Феофан и Александр Ф. Скляр с группой
«Ва-Банк»
В этом году мы празднуем
80-летие
Высоцкого. К этой дате в конце прошлого года у нас вышел альбом, поэтому часть нашей программы на «Нашествии» мы посвятим этому альбому
— Александр Ф. Скляр.
Он добавил, что в этом году готовится отпраздновать свой
60-летний
юбилей. В связи с этим
«Ва-Банк»
исполнит концертную программу, с которой группа выступила в двух российских столицах.
В начале августа в Большом Завидове пройдет «Нашествие» — крупнейший фестиваль
рок-музыки
под открытым небом. О своем участии в предстоящем музыкальном приключении рассказала основатель и лидер
фолк-группы
«Мельница» Хелависа.