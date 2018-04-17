«Ва‐Банк» и Александр Ф. Скляр исполнят песни Владимира Высоцкого на «Нашествии»

Ежегодный рок‐фестиваль «Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. Во время выступления группа «Ва‐Банк» исполнит песни Владимира Высоцкого, сообщило ИА НСН

«Ва-Банк»

В этом году мы празднуем

80-летие

Высоцкого. К этой дате в конце прошлого года у нас вышел альбом, поэтому часть нашей программы на «Нашествии» мы посвятим этому альбому

— Александр Ф. Скляр.

Он добавил, что в этом году готовится отпраздновать свой

60-летний

юбилей. В связи с этим

«Ва-Банк»

исполнит концертную программу, с которой группа выступила в двух российских столицах.

В начале августа в Большом Завидове пройдет «Нашествие» — крупнейший фестиваль

рок-музыки

под открытым небом. О своем участии в предстоящем музыкальном приключении рассказала основатель и лидер

фолк-группы

«Мельница» Хелависа.