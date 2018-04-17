Ещё
«Ва‐Банк» и Александр Ф. Скляр исполнят песни Владимира Высоцкого на «Нашествии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ва‐Банк» и Александр Ф. Скляр исполнят песни Владимира Высоцкого на «Нашествии» 

360tv.ru 4 часа назад
Ежегодный рок‐фестиваль «Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. Во время выступления группа «Ва‐Банк» исполнит песни Владимира Высоцкого, сообщило ИА НСН.
В пятерку исполнителей, которые первыми выступят на «Нашествии» в Большом Завидове вошли Тequilajazzz, Найк Борзов, «План Ломоносова», Нейромонах Феофан и Александр Ф. Скляр с группой
«Ва-Банк»
В этом году мы празднуем
80-летие
Высоцкого. К этой дате в конце прошлого года у нас вышел альбом, поэтому часть нашей программы на «Нашествии» мы посвятим этому альбому
— Александр Ф. Скляр.
Он добавил, что в этом году готовится отпраздновать свой
60-летний
юбилей. В связи с этим
«Ва-Банк»
исполнит концертную программу, с которой группа выступила в двух российских столицах.
В начале августа в Большом Завидове пройдет «Нашествие» — крупнейший фестиваль
рок-музыки
под открытым небом. О своем участии в предстоящем музыкальном приключении рассказала основатель и лидер
фолк-группы
«Мельница» Хелависа.
360tv.ru: последние новости
«Золотая маска» за лучший мюзикл вручена в Москве Ярмарку редких виниловых пластинок организовали в Химках Бывшая солистка группы «Ленинград» не поздравила Шнурова с днем рождения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение