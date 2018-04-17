Концерт бардовской песни «Музыка — поэзия души» пройдёт в библиотеке № 84

В библиотеке на Щербаковской в субботу состоится литературно-музыкальный вечер.

Сергей Фотиев, дипломант и лауреат столичных музыкальных фестивалей, член московского клуба авторской песни «Ау» познакомит слушателей со своим творчеством. Гостей библиотеки ожидают произведения для детей, стихотворения о природе и любви, военная лирика. Как пояснили сотрудники библиотеки №84, С. Фотиев написал стихотворения, на которые сегодня поют песни «Московская элегия», «Псковичи», «Море Белое», «Яблокопад», «По улице Неждановой», «Когда не видно в небе синевы» и многие другие. Песни исполняют такие певцы, как Вадим Михедов, Ольга Мириджанашвили, Олег Лагуткин , Михаил Максаков.

Концерт начнется 21 апреля в 16 часов дня по адресу: улица Щербаковская, дом 54. Вход свободный.

Фото: предоставлено библиотекой №84.