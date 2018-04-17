Группа Jukebox trio даст интерактивный концерт

1 мая в столичном клубе «16 тонн» состоится первый и единственный весенний концерт группы Jukebox trio. В основу войдут каверы из одноименной инстаграм-рубрики «Стоп!Спето», куда по заказу подписчиков попадают самые свежие и актуальные мировые хиты.

Участники коллектива Jukebox trio, используя только голос и специальные технические устройства для его преобразования, превращают любую песню в уникальный акапельный шедевр.

Напомним, что участники группы Jukebox trio являются лауреатами «Новой волны» и финалистами «Главной сцены». Широкую известность они также приобрели благодаря их саундтреку к фильму «Я худею».