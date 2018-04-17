Солисты театра им. Н. И. Сац объяснили «Что такое музыка?»

Солисты оперы Детского музыкального театра им. Н. И. Сац приняли участие в заключительном концерте филармонического абонемента «Что такое музыка?», который состоялся в Зале имени С. В. Рахманинова Московской Государственной Филармонии.

Вместе с Президентским оркестром под управлением дирижера Руслана Жарского артисты исполнили арии из классических и современных опер: «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, «Дитя и волшебство» М. Равеля, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха и «Волшебник Изумрудного города» И. Якушенко.

«Завершился концерт песней «Да! Да! Да!», которую перед ликующим залом исполнили солисты нашего театра. Мы поздравляем артистов, которых с восторгом принимали не только зрители, но и музыканты оркестра, которые даже на репетиции аплодировали им после каждой арии, с замечательным выступлением и уверены, что сотрудничество Филармонии и Детского музыкального театра имени Наталии Сац будет развиваться плодотворно и успешно!» — рассказывают в театре им. Н. И. Сац.