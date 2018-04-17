Ещё
Телохранителя Эда Ширана в Сети любят больше певца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телохранителя Эда Ширана в Сети любят больше певца 

Рамблер 3 часа назад
Личный бодигард знаменитого певца завел профиль в Инстаграм. Он стал популярен из-за смешных фото.
1/5  Охранник певца Эда Ширана завел профиль в Инстаграм. Там он публикует милые, нелепые и смешные снимки с артистом. Идея понравилась многим, вот что из этого вышло. Подпись: "Эд рассказывает мне, что якобы он тут главный".
Фото:
2/5  "Устремил свой взор в будущее. Перспективы открываются невероятные. Мы богаты".
Фото:
3/5  "Когда он зовет тебя с собой на шоппинг".
Фото:
4/5  "Я - всегда бдителен, он - всегда ест".
Фото:
5/5  "Празднуем то, что на блог подписалось свыше 250 тысяч человек всего за неделю. В честь этого мой милый мальчик на побегушках решил напоить меня какой-то супердорогой водой".
Фото:
Личный телохранитель у Эда Ширана появился несколько лет назад. После того, как на артиста буквально пытались растерзать обезумевшие фанаты. И хотя серьезных увечий певцу они не причинили, Ширан появляется на публике теперь исключительно в обществе своего бодигарда.
Телохранителя зовут Кевин Маерс. В начале 2018 года он решил завести свой профиль в Инстаграм. Там он публикует смешные, нелепые и просто милые снимки с Шираном. Подписчикам понравилась эта идея. На сегодняшний день за профилем следит уже более 250 тысяч человек.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение