Телохранителя Эда Ширана в Сети любят больше певца 

Личный телохранитель у Эда Ширана появился несколько лет назад. После того, как на артиста буквально пытались растерзать обезумевшие фанаты. И хотя серьезных увечий певцу они не причинили, Ширан появляется на публике теперь исключительно в обществе своего бодигарда.
Телохранителя зовут Кевин Маерс. В начале 2018 года он решил завести свой профиль в Инстаграм. Там он публикует смешные, нелепые и просто милые снимки с Шираном. Подписчикам понравилась эта идея. На сегодняшний день за профилем следит уже более 250 тысяч человек.