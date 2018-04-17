Телохранителя Эда Ширана в Сети любят больше певца 

1/5 Охранник певца Эда Ширана завел профиль в Инстаграм. Там он публикует милые, нелепые и смешные снимки с артистом. Идея понравилась многим, вот что из этого вышло. Подпись: "Эд рассказывает мне, что якобы он тут главный".

Фото: @securitykev