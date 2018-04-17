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ПасХВальный концерт состоялся в Измайловском парке
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ПасХВальный концерт состоялся в Измайловском парке 

Управа района Измайлово города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В выставочном павильоне «Арт-парк» прошел концерт содружества поэтического рока «Даждь».
В последний день Пасхальной недели в выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка состоялся ПасХВальный концерт содружества поэтического рока «Даждь».
Открыли праздничный концерт музыканты исполнением тропаря Пасхи — краткое песнопение, которое выражает смысл православного праздника. А уже потом артисты выступят с песнями собственного сочинения. Перед зрителями в этот день выступили Юлия Теуникова, Павел Федосов, Маргарита Ильина и Богдан Лавриненко, Энн Оксо (группа «Невидимки»), Александр Шубин (группа «Энтомология»), Олеся Матвеева, «Даждь-группа».
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