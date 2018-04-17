ПасХВальный концерт состоялся в Измайловском парке 

В выставочном павильоне «Арт-парк» прошел концерт содружества поэтического рока «Даждь».
В последний день Пасхальной недели в выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка состоялся ПасХВальный концерт содружества поэтического рока «Даждь».
Открыли праздничный концерт музыканты исполнением тропаря Пасхи — краткое песнопение, которое выражает смысл православного праздника. А уже потом артисты выступят с песнями собственного сочинения. Перед зрителями в этот день выступили Юлия Теуникова, Павел Федосов, Маргарита Ильина и Богдан Лавриненко, Энн Оксо (группа «Невидимки»), Александр Шубин (группа «Энтомология»), Олеся Матвеева, «Даждь-группа».