ПасХВальный концерт состоялся в Измайловском парке

В выставочном павильоне «Арт-парк» прошел концерт содружества поэтического рока «Даждь».

В последний день Пасхальной недели в выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка состоялся ПасХВальный концерт содружества поэтического рока «Даждь».