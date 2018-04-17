Площадка «Свободный 24» приглашает новогиреевцев на музыкальный вечер и спектакль

Театральная площадка «Свободный 24», расположенная в библиотеке № 96, приглашает на бесплатные мероприятия в двадцатых числах апреля.

Спектакль театра «БЫ» «Такая тоска. Такая нежность» в постановке молодого режиссёра Михаила Федоренко пройдет на «Свободном 24» 24 апреля в 19.00. Этот спектакль поставлен по рассказам трагически погибшего в конце прошлого века писателя Александра Вампилова

Вход свободный, по предварительной регистрации на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/692722/

Вечер музыки Микаэла Таривердиева — известного и любимого многими поколениями наших сограждан композитора — пройдет 25 апреля. Начало в 20.00.

В программе прозвучат песни на музыку композитора, как те, что на слуху у каждого, так и редкие и малоизвестные произведения. Их исполнят артисты театра им. Маяковского Анастасия Мишина Денис Денисов , а также артистка театра и кино Татьяна Усатова. Концертмейстер — лауреат международных конкурсов Иван Соколов

Вход свободный, по предварительной регистрации на Timepad:

https://svobodniy24.timepad.ru/event/693708/

Фото — Библиотека № 96.