Ещё
Голландский оркестр на велосипедах «Крещендо» сыграет на Красной площади
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голландский оркестр на велосипедах «Крещендо» сыграет на Красной площади 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Оркестр на велосипедах «Крещендо» из Нидерландов впервые выступит на Красной площади в рамках основной программы международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в этом году, сообщает пресс-служба фестиваля.
Фестиваль «Спасская башня»-2018 в 11-й раз пройдет на главной площади Москвы с 24 августа по 2 сентября.
"Впервые на Красной площади выступит оркестр на велосипедах «Крещендо» из Нидерландов. Музыканты из Голландии сыграют на главной площади Москвы в рамках основной программы Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» — 2018", — сказано в сообщении.
Отмечается, что оркестр начал свое существование простым деревенским музыкальным коллективом в 1922 году. В 1960 году «Крещендо» превратился в марширующий шоу-бэнд. Со временем состав оркестра расширялся, в него стали входить не только духовые, но и ударные инструменты.
В 1973 году два участника «Крещендо» придумали и воплотили в жизнь выступление музыкантов на велосипедах, после чего они получили известность. Выступление музыкантов сочетается с пешими интермеццо.
В настоящее время оркестр — неизменный участник различных шествий и церемоний в Нидерландах и за пределами страны. Раз в четыре года «Крещендо» принимает участие в Международном конкурсе в городе Керкаде (Нидерланды), где коллектив соревнуется с другими оркестрами со всего мира и зачастую становится победителем. Музыканты выступали во многих европейских и азиатских странах.
Оркестр на велосипедах «Крещендо» из Нидерландов
РИА Новости: последние новости
В Москве вручили "Золотую маску" лучшей драматической актрисе Биография Сергея Шнурова Биография Михаила Шуфутинского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение