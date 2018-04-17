Голландский оркестр на велосипедах «Крещендо» сыграет на Красной площади

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости . Оркестр на велосипедах «Крещендо» из Нидерландов впервые выступит на Красной площади в рамках основной программы международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в этом году, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль «Спасская башня»-2018 в 11-й раз пройдет на главной площади Москвы с 24 августа по 2 сентября.

"Впервые на Красной площади выступит оркестр на велосипедах «Крещендо» из Нидерландов. Музыканты из Голландии сыграют на главной площади Москвы в рамках основной программы Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» — 2018", — сказано в сообщении.

Отмечается, что оркестр начал свое существование простым деревенским музыкальным коллективом в 1922 году. В 1960 году «Крещендо» превратился в марширующий шоу-бэнд. Со временем состав оркестра расширялся, в него стали входить не только духовые, но и ударные инструменты.

В 1973 году два участника «Крещендо» придумали и воплотили в жизнь выступление музыкантов на велосипедах, после чего они получили известность. Выступление музыкантов сочетается с пешими интермеццо.

В настоящее время оркестр — неизменный участник различных шествий и церемоний в Нидерландах и за пределами страны. Раз в четыре года «Крещендо» принимает участие в Международном конкурсе в городе Керкаде (Нидерланды), где коллектив соревнуется с другими оркестрами со всего мира и зачастую становится победителем. Музыканты выступали во многих европейских и азиатских странах.

Оркестр на велосипедах «Крещендо» из Нидерландов