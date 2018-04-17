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Светлана Лобода косвенно подтвердила роман с лидером группы Rammstein
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Светлана Лобода косвенно подтвердила роман с лидером группы Rammstein 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Около месяца назад Светлана Лобода официально объявила о беременности. Она заявила, что уходит в отпуск, но намерена вернуться к работе уже в июне этого года. По некоторой информации, Светлана станет мамой во второй раз в мае — малыш появится на свет в одной из клиник в Лос-Анджелесе, где сейчас живет певица.
Отметим, что отца будущего ребенка Светлана не называет, но в Сети появились слухи о том, что певица беременна от солиста немецкой группы Rammstein — 55-летнего Тилля Линдеманна. Лобода игнорирует домыслы поклонников, однако на днях косвенно подтвердила свой роман с известным на весь мир немецким музыкантом.
Лобода присутствовала на ежегодном масштабном музыкальном фестивале Coachella в Америке и несколько дней наслаждалась выступлениями зарубежных артистов. В один из дней пребывания на фестивале она появилась в футболке с изображением обложки альбома группы Rammstein. Поклонники пришли к выводу, что между Светланой и Тиллем все же есть связь — не зря же она носит вещи с изображением известной группы. Пока что сама Лобода хранит молчание и предпочитает не говорить лишний раз о своей беременности, сообщает Super.ru.
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