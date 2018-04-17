Светлана Лобода косвенно подтвердила роман с лидером группы Rammstein

Около месяца назад Светлана Лобода официально объявила о беременности. Она заявила, что уходит в отпуск, но намерена вернуться к работе уже в июне этого года. По некоторой информации, Светлана станет мамой во второй раз в мае — малыш появится на свет в одной из клиник в Лос-Анджелесе, где сейчас живет певица.

Отметим, что отца будущего ребенка Светлана не называет, но в Сети появились слухи о том, что певица беременна от солиста немецкой группы Rammstein — 55-летнего Тилля Линдеманна. Лобода игнорирует домыслы поклонников, однако на днях косвенно подтвердила свой роман с известным на весь мир немецким музыкантом.