«Библионочь» пройдет 21 апреля в библиотеке на Алтушке

В субботу, 21 апреля, в библиотеке №57 района Лианозово пройдет акция «Библионочь». Как рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов , для читателей подготовили насыщенную программу.

Начнется «Библионочь» с авторского моноспектакля «Тургенев-Арт», который представит артист московской Филармонии и театра имени Станиславского Александр Синюков . Спектакль объединит «Записки охотника» Тургенева и беллетризованную биографию «Жизнь Тургенева», написанную Борисом Зайцевым (17.00 — 18.00). Затем с бардовскими песнями выступят резиденты музыкальной гостиной «Свеча» (18.30 — 19.30). Далее состоится лекция-дискуссия композитора, лауреата премии «Ника», Андрея Карасева «Архитектура музыкального пространства» (20.00 — 20.45).

— Вашему вниманию будет представлена удивительная работа: музыка, созданная из изображений космоса и зданий различной архитектуры, — уточнил Олег Климов.

Также в программе — «Концерт из воздуха», в рамках которого музыканты продемонстрируют современное звучание инструментов, в частности — саксофона (21.00 — 22.00). Завершит ночь в библиотеке «Концерт в темноте»: слушатели насладятся звучанием скрипки, бубна и флейты, закрыв глаза и полностью погрузившись в музыкальное восприятие. Прозвучат произведения, написанные Андреем Карасевым (22.30 — 23.30).

Всех желающих будут ждать в библиотеке №57 по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Вход свободный. (вт)