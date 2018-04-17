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«Библионочь» пройдет 21 апреля в библиотеке на Алтушке
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«Библионочь» пройдет 21 апреля в библиотеке на Алтушке 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В субботу, 21 апреля, в библиотеке №57 района Лианозово пройдет акция «Библионочь». Как рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов, для читателей подготовили насыщенную программу.
Начнется «Библионочь» с авторского моноспектакля «Тургенев-Арт», который представит артист московской Филармонии и театра имени Станиславского Александр Синюков. Спектакль объединит «Записки охотника» Тургенева и беллетризованную биографию «Жизнь Тургенева», написанную Борисом Зайцевым (17.00 — 18.00). Затем с бардовскими песнями выступят резиденты музыкальной гостиной «Свеча» (18.30 — 19.30). Далее состоится лекция-дискуссия композитора, лауреата премии «Ника», Андрея Карасева «Архитектура музыкального пространства» (20.00 — 20.45).
— Вашему вниманию будет представлена удивительная работа: музыка, созданная из изображений космоса и зданий различной архитектуры, — уточнил Олег Климов.
Также в программе — «Концерт из воздуха», в рамках которого музыканты продемонстрируют современное звучание инструментов, в частности — саксофона (21.00 — 22.00). Завершит ночь в библиотеке «Концерт в темноте»: слушатели насладятся звучанием скрипки, бубна и флейты, закрыв глаза и полностью погрузившись в музыкальное восприятие. Прозвучат произведения, написанные Андреем Карасевым (22.30 — 23.30).
Всех желающих будут ждать в библиотеке №57 по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Вход свободный. (вт)
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