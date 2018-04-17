Любимый музыкант Юрия Дудя приедет в Екатеринбург на «Ночь музыки»

Организаторы «Ночи музыки» объявили ещё одного хедлайнера фестиваля. Это один из самых загадочных артистов российской сцены и любимый музыкант Юрия Дудя — нейромонах Феофан. Он выступит на площадке «Старого Нового рока».

— Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода, — рассказали E1.RU организаторы фестиваля. — «В душе драма, в сердце светлая Русь»: он сумел объединить два совершенно разных направления — древнерусские мотивы и drum & bass.

Вместе с ним на площадке «Старого Нового рока» в этом году сыграют немецкий коллектив Pankow и Егор Белкин с Р-Клубом, а также группы Kennedy Park, «Сахарный Человек», Fire Granny, VANYN, «ЕэЛэФ», Magical Marginals, Blues Bastards и MOSHAMEE.