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Любимый музыкант Юрия Дудя приедет в Екатеринбург на «Ночь музыки»
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Любимый музыкант Юрия Дудя приедет в Екатеринбург на «Ночь музыки» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Организаторы «Ночи музыки» объявили ещё одного хедлайнера фестиваля. Это один из самых загадочных артистов российской сцены и любимый музыкант Юрия Дудя — нейромонах Феофан. Он выступит на площадке «Старого Нового рока».
— Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода, — рассказали E1.RU организаторы фестиваля. — «В душе драма, в сердце светлая Русь»: он сумел объединить два совершенно разных направления — древнерусские мотивы и drum & bass.
Вместе с ним на площадке «Старого Нового рока» в этом году сыграют немецкий коллектив Pankow и Егор Белкин с Р-Клубом, а также группы Kennedy Park, «Сахарный Человек», Fire Granny, VANYN, «ЕэЛэФ», Magical Marginals, Blues Bastards и MOSHAMEE.
Среди других хедлайнеров фестиваля — звёзды 80-х группы Baccara, Joy и Arabesque, а также Эмир Кустурица и Иван Дорн. В этом году на «Ночь музыки» ждут 200 тысяч человек. Площадки фестиваля будут работать по всему центру города 29 июня с 17:00 и до рассвета.
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