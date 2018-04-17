Солисты симфонического оркестра приглашают на вечер «в компании» Респиги, Чайковского и Шостаковича

Костромской симфонический оркестр приглашает костромичей на музыкальный вечер, который состоится 24 апреля в 18:30 в Камерном зале на Никитской 96, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В программе вас ждет соната для виолончели и фортепиано Шостаковича, соната для альта и фортепиано Кларка, адажио для виолончели с оркестром Респиги, сюита из балета «Щелкунчик» для квинтета духовых инструментов Чайковского.

Играть для гостей будут солисты оркестра. Они позволят вам стать ближе к уникальным произведениям разных лет. Соната Шостаковича была написана в 1934 году и посвященная первому исполнителю — талантливому виолончелисту Виктору Кубацкому.

Билеты продаются в кассе на улице Никитской, телефон: 42-77-61. Купить билет можно и в онлайн-кассе, его цена от 150 до 300 рублей.