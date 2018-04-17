И снова Хохловка. Организаторы «Камвы» передумали проводить фестиваль в Перми

Организаторы этнофутуристического фестиваля «Камва» (0+) решили провести мероприятие в музее Хохловка. Они решили, что это место подходит больше всего. Сейчас идет приём заявок от участников.

«Камва» — это международный фестиваль современных этнических культур, в котором участвуют художники, музыканты и артисты. Существует он с 2006 года.

Ранее организатор фестиваля Наталия Шостина сообщала о том, что фестиваль в 2018 году пройдёт в Перми. Сейчас стало известно, что «Камва» все таки состоится на территории Хохловки.

— Выбор о месте проведения фестиваля принимался непросто, — рассказала 59.ru Наталия. — Мы решали совместно с администрацией губернатора и министерством культуры Пермского края. «Камва» в Хохловке — это наиболее привлекательный вариант, в первую очередь, с точки зрения туризма. Фестиваль там проходил уже трижды, «Хохловка» — это хорошая площадка для open-air.

Фестиваль пройдёт 27-29 июля. Сейчас стартовал приём заявок от участников. Форматы этого года: музыка, этномода, танец, Город Мастеров.

— В этом году «Камва» представит программу «Танцы народов мира». Мы ждем в гости музыкальных продюсеров и директоров крупных фестивалей России. Фестиваль вновь украсит проект «Этномода» с коллекциями на тему «Племена», — написала Наталия на своей странице в Facebook.

Ранее организаторы хотели провести фестиваль в Перми и обещали подарить городу в юбилейный год много хорошей музыки.

В прошлом году на фестиале выступали эстонский коллектив Obinitsa Seto Grupp, ансамбль древней мордовской песни «Морама» из Саранска, ансамбль «Сипертас» из республики Коми и другие. Фоторепортаж с KAMWA смотрите по ссылке.