Театр мюзикла приглашает на Пиаф и Синатру

21 апреля в Московском театре мюзикла состоится концерт, посвященный легендам музыкальной культуры XX века — Эдит Пиаф и Фрэнку Синатре.

«Эдит Пиаф, королева французского шансона, «парижский воробушек», исполняла свои песни страстно и с огромной любовью. Искренность и подлинность чувств в них подкупали миллионы людей. Ее удивительная судьба потрясла мир не менее чем ее талант. В этой хрупкой женщине — сильной, отважной и талантливой — жила неутомимая потребность в любви. Фрэнк Синатра славился романтическим стилем исполнения и «бархатным» тембром голоса, а песни в его исполнении вошли в классику эстрады. За 50 лет активной творческой деятельности он записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнив все самые известные песни крупнейших композиторов США — Джорджа Гершвина , Кола Портера и Ирвинга Берлина. Девять раз Синатра становился лауреатом премии «Грэмми». Когда его не стало, журналисты писали: «К чёрту календарь. День смерти Фрэнка Синатры — конец XX века», — говорится в пресс-релизе.

В память о великих певцах в концерте-биографии «Пиаф. Синатра. Лучшее» в Театре мюзикла прозвучат знаменитые песни из их репертуара, Non, Je Ne Regrette Rien, Padam, padam…, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, New York и многие другие.

Песни Синатры и Пиаф исполнят звезды российской музыкальной сцены и артисты Московского театра мюзикла в сопровождении оркестра.

Начало концерта «Пиаф. Синатра. Лучшее» в 19:00.