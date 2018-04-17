Земфира выступит на Фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде

Земфира выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде в рамках проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Информация об этом появилась на официальном сайте певицы во вторник, 17 апреля.

Популярная российская исполнительница даст бесплатный концерт на площади Минина и Пожарского 5 июля перед 15-тысячной аудиторией.

Однако подобное выступление не станет единственным в летнем гастрольном графике Земфиры. На FIFA FUN FEST певица также сыграет 29 июня в Калининграде, 4 июля в Казани и 12 июля в Санкт-Петербурге.

Для давних поклонников решение Земфиры выступать на Фестивале болельщиков FIFA оказалось приятной неожиданностью, но не было удивительным. Певица интересуется спортом с детства, а в подростковом возрасте даже была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу.

В период подготовки России к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Земфира признавалась, что мечтала бы спеть на церемонии открытия. Тогда исполнить желание не получилось, но теперь, когда страна принимает ЧМ-2018, певица получит возможность украсить своим выступлением спортивное событие мирового масштаба, а нижегородцы — посетить исторический концерт.

Ранее сообщалось, какие еще звезды приедут на фестиваль болельщиков в столицу Приволжья.

Фото: vk.com