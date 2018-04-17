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Земфира выступит на Фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде
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Земфира выступит на Фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 30 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Земфира выступит на Фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде в рамках проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Информация об этом появилась на официальном сайте певицы во вторник, 17 апреля.
Популярная российская исполнительница даст бесплатный концерт на площади Минина и Пожарского 5 июля перед 15-тысячной аудиторией.
Однако подобное выступление не станет единственным в летнем гастрольном графике Земфиры. На FIFA FUN FEST певица также сыграет 29 июня в Калининграде, 4 июля в Казани и 12 июля в Санкт-Петербурге.
Для давних поклонников решение Земфиры выступать на Фестивале болельщиков FIFA оказалось приятной неожиданностью, но не было удивительным. Певица интересуется спортом с детства, а в подростковом возрасте даже была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу.
В период подготовки России к проведению зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Земфира признавалась, что мечтала бы спеть на церемонии открытия. Тогда исполнить желание не получилось, но теперь, когда страна принимает ЧМ-2018, певица получит возможность украсить своим выступлением спортивное событие мирового масштаба, а нижегородцы — посетить исторический концерт.
Ранее сообщалось, какие еще звезды приедут на фестиваль болельщиков в столицу Приволжья.
Фото: vk.com
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