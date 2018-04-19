Наргиз: «Кострома, конечно, не Тель-Авив»

Наргиз уже в третий раз приезжает в наш город. Последний ее концерт состоялся в октябре 2016 года. Тогда поклонники Наргиз запомнили ее как яркую рок-диву. Большую часть концерта она пела песни из своей прошлой, американской жизни.

В этом году настроение Наргиз изменилось. Она стала мягкой, романтичной, ностальгирующей певицей. И стиль ее концерта также заметно изменился. Рок исчез из ее репертуара, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Наргиз много общалась со зрителями. Шутила. Она рассказала, что буквально накануне прилетела из большого гастрольного тура из Израиля.

Большая разница между Тель-Авивом и Костромой, скажу вам честно, — обратилась певица к своим поклонникам.

Зрители приняли эту шутку на ура.

Представляя свою новую песню «Нелюбовь», Наргиз рассказала о своей семье, трех своих браках, и даже о тяжелом жизненном этапе, связанном с насилием в семье. Сейчас певица счастлива, как в личной жизни (у нее трое детей, внук и скоро в семействе ожидается появление еще одного ребенка), так и в карьере.

Наргиз окружают мужчины, которым она дарит свою любовь и получает взамен не меньше позитива.

Свои главные хиты «Ты моя нежность» и «Мы вдвоем» певица исполняла хором со всем залом. Костромички очень любят Наргиз. Причем зрители в зале были абсолютно всех возрастов, от мала до велика. Чтобы подарить певице цветы, выстроилась целая очередь. После завершения концерта Наргиз с радостью фотографировалась с поклонниками и раздавала автографы.