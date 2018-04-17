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Звезды зажгли на юбилейном концерте
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Звезды зажгли на юбилейном концерте 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 14 апреля, в Crocus City Hall отметили юбилей «Авторадио». На концерте прозвучали лучшие песни из эфира станции за четверть века. Грандиозное шоу продолжалось более четырех часов.
Юбилей самая популярная радиостанция Москвы отметила с размахом — увидеть сразу столько звезд на одной сцене почти невозможно. Были там мэтры, запомнившие еще первые шаги «Авторадио», — Лев Лещенко и Юрий Антонов, и те, кто сдружился с радиостанцией позже.
— Я всегда буду благодарна команде «Авторадио» за то, что они первые поверили в песню «Прованс», — призналась Елка. — На этом радио я чувствую себя как дома, и это очень ценно. Просто хочется прийти к ним и всех обнять.
С радостью приходит в гости к «Авторадио» и Дима Билан, который считает эту радиостанцию самой революционной.
— Почему? Потому что моду на живые концерты в эфире ввели именно они и довели это до совершенства.
Спели на шоу «Авторадио»: 25 лет — LIVE!» также «Чайф» и «Машина времени», Стас Михайлов, Лариса Долина, Игорь Николаев, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и многие другие. На сцену вышли более трех десятков звезд, еще больше друзей было в зале — известные актеры, телеведущие, спортсмены, политики и просто слушатели, которые пришли на праздник любимого радио.
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