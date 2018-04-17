Звезды зажгли на юбилейном концерте

В субботу, 14 апреля, в Crocus City Hall отметили юбилей « Авторадио ». На концерте прозвучали лучшие песни из эфира станции за четверть века. Грандиозное шоу продолжалось более четырех часов.

Юбилей самая популярная радиостанция Москвы отметила с размахом — увидеть сразу столько звезд на одной сцене почти невозможно. Были там мэтры, запомнившие еще первые шаги «Авторадио», — Лев Лещенко Юрий Антонов , и те, кто сдружился с радиостанцией позже.

— Я всегда буду благодарна команде «Авторадио» за то, что они первые поверили в песню «Прованс», — призналась Елка . — На этом радио я чувствую себя как дома, и это очень ценно. Просто хочется прийти к ним и всех обнять.

С радостью приходит в гости к «Авторадио» и Дима Билан , который считает эту радиостанцию самой революционной.

— Почему? Потому что моду на живые концерты в эфире ввели именно они и довели это до совершенства.