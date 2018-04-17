Тимур Сланов из Владикавказа прошёл в финал проекта «Синяя птица»

Тимур Сланов вошёл в число финалистов всероссийского телепроекта «Синяя птица».

Певец из Владикавказа поразил членов жюри своим контр-тенором и прочувствованным исполнением песни «Любовь настала».

«Меня сегодня более всего убедило, что ты абсолютно точно понимаешь, о чем поешь, и в результате наши сердца начинают петь с тобой в унисон. Это самое драгоценное, что певец-солист может иметь и слава богу, что у тебя это есть», — сказал один из членов жюри, Народный артист России Олег Погудин

Тимур окончил детскую музыкальную школу при Владикавказском колледже искусств им. Гергиева и Московскую консерваторию. Юноша выступал с оркестром, пел в театре Ла Скала и участвовал в постановке театра Геликон Опера «Царица».