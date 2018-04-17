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Под Воронежем сняли клип про болельщиков к чемпионату мира по футболу
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Под Воронежем сняли клип про болельщиков к чемпионату мира по футболу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
На крупнейшем форуме спорта №1 в мире Воронежскую область представит хор. Коллектив под названием «Русский формат» написал гимн для фанатов — с ним отправится на фестиваль болельщиков, который пройдет в городах — участниках мундиаля. Там организуют площадки, где футбол можно будет смотреть бесплатно. «Русскому формату» предстоит спеть в Самаре и Сочи. Пока мужской хор снимает клип — а участвуют в нем все желающие. Воронежское закулисье перед началом съемок спокойно и улыбчиво, несмотря на поздний час и освежающую погоду. Место съемок — стадион в Рамони. Боевой раскрас гримеры наносят прямо на улице — так простые воронежцы становятся настоящими фанатами и фанатками.
Участница съемок Елена Романова не удивила выбором любимой команды: — Мне интересно поучаствовать в съемках клипа и футбол. Буду болеть за нашу сборную. Съемки — дебют не только для играющих роль болельщиков. Музыкантам такая работа тоже в новинку. Вживаются в роли фанатов под строгим руководством режиссеров и наставников. Сценарий клипа участники хора придумали сами — в футбол, признаются, не играют. Однако, добавить драмы в сюжет, уверены, это не помешало. Ведь этот клип не только о спорте.
Солист мужского хора «Русский формат», Антон Дабрундашвили раскрывает суть «картинки»: — Основная мысль — никогда нельзя сдаваться, а заниматься тем делом, которым тебе суждено вообще заниматься. Лучше его не бросать, верить себе, идти вперед и всегда даже в сложные моменты добиваться своих целей. Не остаться безучастными в важном для всей страны событии воронежцам помогали американские авторы — песню написала бывшая однокурсница руководителя хора. Серафим Дубанов, руководитель мужского хора «Русский формат»: — Изначально я думал, что-то в стиле «We will rock you», что-то такое мощное в стиле рок. Она говорит, нет, Серафим, давай что-то такое танцевальное, чтобы каждому захотелось двигаться, чтобы каждому захотелось погрузиться в историю футбола. В какие-нибудь латинские, бразильские мотивы. Я думаю, сам мотив музыки он должен просто прокачать …. мир! На всеобщее обозрение клип воронежского хора представят на чемпионате мира во время фестиваля болельщиков. А вот воронежским поклонникам футбола и музыки специально сделают сюрприз и покажут работу раньше. Напомним, в Воронеже готовиться к чемпионату мира будет сборная Марокко, одну из тренировок которой можно будет увидеть на обновлённом стадионе «Чайка». Алена Сысоева, Виктор Щеглов.
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