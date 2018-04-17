Под Воронежем сняли клип про болельщиков к чемпионату мира по футболу

На крупнейшем форуме спорта №1 в мире Воронежскую область представит хор. Коллектив под названием «Русский формат» написал гимн для фанатов — с ним отправится на фестиваль болельщиков, который пройдет в городах — участниках мундиаля. Там организуют площадки, где футбол можно будет смотреть бесплатно. «Русскому формату» предстоит спеть в Самаре и Сочи. Пока мужской хор снимает клип — а участвуют в нем все желающие. Воронежское закулисье перед началом съемок спокойно и улыбчиво, несмотря на поздний час и освежающую погоду. Место съемок — стадион в Рамони. Боевой раскрас гримеры наносят прямо на улице — так простые воронежцы становятся настоящими фанатами и фанатками.

Участница съемок Елена Романова не удивила выбором любимой команды: — Мне интересно поучаствовать в съемках клипа и футбол. Буду болеть за нашу сборную. Съемки — дебют не только для играющих роль болельщиков. Музыкантам такая работа тоже в новинку. Вживаются в роли фанатов под строгим руководством режиссеров и наставников. Сценарий клипа участники хора придумали сами — в футбол, признаются, не играют. Однако, добавить драмы в сюжет, уверены, это не помешало. Ведь этот клип не только о спорте.