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Отчетный концерт «Хора русской песни» пройдет в Щербинке
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Отчетный концерт «Хора русской песни» пройдет в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 35 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт Дворца культуры г.о. Щербинка
Отчетный концерт «Хора русской песни» пройдет 17 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка.
— Со сцены прозвучат русские народные и казачьи песни, сочинения советских композиторов. Кроме того, мы проведем викторину для зрителей. Я буду загадывать песни, а они должны будут узнать их, спев пару строчек, — поделилась хормейстер коллектива Елена Каплун.
Концерт пройдет в сопровождении аккомпаниатора и заслуженного артиста Республики Удмуртия Анатолия Перевалова.
Начало концерта запланировано на 19:00.
Напомним, что в прошлом году хор отметил свой 50-летний юбилей.
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