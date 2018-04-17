Отчетный концерт «Хора русской песни» пройдет в Щербинке

Фото: официальный сайт Дворца культуры г.о. Щербинка

Отчетный концерт «Хора русской песни» пройдет 17 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка.

— Со сцены прозвучат русские народные и казачьи песни, сочинения советских композиторов. Кроме того, мы проведем викторину для зрителей. Я буду загадывать песни, а они должны будут узнать их, спев пару строчек, — поделилась хормейстер коллектива Елена Каплун

Концерт пройдет в сопровождении аккомпаниатора и заслуженного артиста Республики Удмуртия Анатолия Перевалова.

Начало концерта запланировано на 19:00.

Напомним, что в прошлом году хор отметил свой 50-летний юбилей.