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В Хорошево-Мневниках пройдет сольный концерт ансамбля народного танца «Фантазия»
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В Хорошево-Мневниках пройдет сольный концерт ансамбля народного танца «Фантазия» 

Префектура СЗАО города Москвы 59 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» в воскресенье, 22 апреля, состоится большой сольный концерт «Дорога к солнцу» ансамбля народного танца «Фантазия». Приглашаются все желающие.
— В ансамбле народного танца «Фантазия» занимаются дети от 2 до 18 лет и взрослые. Воспитанники изучают танцы народов мира, постигая через хореографию культуру и обычаи разных стран. Коллектив является лауреатом и обладателем Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
Начало концерта в 13.00, вход свободный. Напомним, ДТДиМ «Хорошево» находится по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1 (большой зал).
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