Ещё
Башмет и Хабенский представят в Кремле свой литературно-музыкальный эксперимент
Далее:
Читайте также:
Ещё

Башмет и Хабенский представят в Кремле свой литературно-музыкальный эксперимент 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
22 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится уникальный концерт Юрия Башмета и Константина Хабенского в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Авторы и участники программы, созданной на стыке жанров, — один из самых ярких и любимых публикой российских актеров театра и кино, народный артист РФ, Константин Хабенский, а также один из самых титулованных музыкантов современности, обладатель огромного количества наград, народный артист СССР и РФ, лауреат премии «Грэмми», Юрий Башмет — называют проект «литературно-музыкальным экспериментом».
В первом отделении концерта прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Г. Малера для струнного оркестра в мастерском исполнении ансамбля «Солисты Москвы». Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы А. Камю «Калигула». Во втором отделении прозвучит сюита К. Сен-Санса «Карнавал животных», украшенная прочтением поэтического текста в оригинальном переводе Дмитрия Быкова в исполнении Хабенского.
Только один весенний вечер на главной сцене страны! Билеты доступны по ссылке.
Москва24: последние новости
Звезды проекта "Три аккорда" на сцене Кремля Символ Испании: как Кабалье и Меркьюри написали легендарную Barcelona Эд Ширан снимется в фильме о Beatles
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Секс по-настоящему в кино
Реклама, которую хочется досмотреть до конца
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение