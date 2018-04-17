Башмет и Хабенский представят в Кремле свой литературно-музыкальный эксперимент

Авторы и участники программы, созданной на стыке жанров, — один из самых ярких и любимых публикой российских актеров театра и кино, народный артист РФ, Константин Хабенский, а также один из самых титулованных музыкантов современности, обладатель огромного количества наград, народный артист СССР и РФ, лауреат премии «Грэмми», Юрий Башмет — называют проект «литературно-музыкальным экспериментом».

В первом отделении концерта прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Г. Малера для струнного оркестра в мастерском исполнении ансамбля «Солисты Москвы». Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы А. Камю «Калигула». Во втором отделении прозвучит сюита К. Сен-Санса «Карнавал животных», украшенная прочтением поэтического текста в оригинальном переводе Дмитрия Быкова в исполнении Хабенского.

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