Звезды проекта «Три аккорда» на сцене Кремля 

27 апреля на главной сцене страны пройдет гала-концерт одного из самых ярких музыкальных телепроектов «Три аккорда».
На сцене Кремлевского Дворца выступят лучшие из лучших: Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Малинин, Сергей Трофимов, победительницы первого и второго сезонов Анастасия Спиридонова и Елена Воробей, Ирина Круг, Дмитрий Харатьян, Маша Распутина, Ирина Дубцова, Вика Цыганова, Анна Ардова и многие другие. Музыкальное сопровождение концерта — оркестр Red Square Band.
Ведущим грандиозного шоу в Кремле станет актер Максим Аверин.
"Три аккорда" в Кремле — это все самые лучшие, яркие и незабываемые номера громкого телепроекта компании «Красный Квадрат», созданного по заказу Первого канала и охватывающего все многообразие жанров отечественной музыки, не скованной рамками поп-, рок— или классики, но при этом пользующейся огромной популярностью. Здесь будет все: бардовская песня, городской романс, творчество русских эмигрантов прошлого столетия, кинохиты и, конечно, лучшее из творчества настоящих метров российской эстрады!
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