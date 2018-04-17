Звезды проекта «Три аккорда» на сцене Кремля

27 апреля на главной сцене страны пройдет гала-концерт одного из самых ярких музыкальных телепроектов «Три аккорда».

Ведущим грандиозного шоу в Кремле станет актер Максим Аверин

"Три аккорда" в Кремле — это все самые лучшие, яркие и незабываемые номера громкого телепроекта компании «Красный Квадрат», созданного по заказу Первого канала и охватывающего все многообразие жанров отечественной музыки, не скованной рамками поп-, рок— или классики, но при этом пользующейся огромной популярностью. Здесь будет все: бардовская песня, городской романс, творчество русских эмигрантов прошлого столетия, кинохиты и, конечно, лучшее из творчества настоящих метров российской эстрады!

Не пропустите самое яркое событие весны! Билеты доступны по ссылке.