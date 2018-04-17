Александр Устюгов пообещал выступить на «НАШЕСТВИИ»-2018

Сегодня утром, 17 апреля 2018 года, в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» заглянул актер театра и кино Александр Устюгов , известный по сериалу «Ментовские войны» и «Золотая орда», который недавно с успехом прошел на Первом канале.

Несмотря на небольшую травму спины, из-за которой актёр приехал с палочкой, Александр добрался до студии «НАШЕго Радио» и рассказал слушателям о своем сегодняшнем концерте: актёр совмещает съемочную деятельность с работой в музыкальной группе «Ekibastuz». Сегодня вечером коллектив выступит в байкерском клубе «Night train», где представит публике новый альбом группы под названием «»

Кстати, группа «Ekibastuz» дебютировала в прошлом году на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2017 на второй сцене «НАШЕ 2.0», в этом году Александр обещал повторить выступление и поделился своими эмоциями от концерта:

«Было здорово, было интересно, очень порадовал звук на сцене: мы просто подключили гитары и начали играть — в общем, все было просто волшебно»

Киножизнь, по словам Александра, также бурлит: актёр рассказал Александру Бону и Игорю Панькову о новых проектах, в которых он задействован — исторических костюмированных фильмах «Декабристы» и « Борис Годунов ». Между тем, с огромным успехом у зрителей прошёл сериал «Золотая Орда», где артист исполнил одну из ключевых ролей — Великого князя Ярослава. Однако Александр подчеркнул, что не стоит искать пересечений с реальной историей, потому что изначально сериал задумывался как полностью художественный:

«В самом начале все время появляется титр, что все имена вымышленные. Там разброс идет лет на 150, это некий такой «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве».

Узнать больше о том, в каком спектакле можно увидеть Александа, в каком сериале можно услышать песни группы «Ekibastuz», и почему нельзя приезжать на съёмки на мотоцикле, можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции. А НАШЕ Радио не устает напоминать всем слушателям, что 2018 год в России объявлен Годом театра. Знаменитые гости, свежие новости и интересные подробности в эфире «НАШЕго Радио» — следите за обновлениями!