Театр оперы и балета готовится к третьему ежегодному празднику хореографии.
В нынешнем году фестиваль «Воронежские звёзды мирового балета — 2018» посвящен выдающемуся хореографу Мариусу Петипа. Его 200-летие отмечает балетный мир. В программе три спектакля, поставленные когда-то великим французом, и премьера — «Вечер современной хореографии». Три новеллы поставлены молодыми балетмейстерами. Над «Бизе-сюитой» работал лауреат международных конкурсов Иван Кузнецов, над «Болеро» Равеля — Александр Литягин. Третий — «Просветлённая ночь» — на музыку композитора Шёнберга репетирует сейчас с артистами солист Большого театра Андрей Меркурьев. Впервые он поставил спектакль в Перми на Дягилевском фестивале, а потом перенес его в столицу и пригласил в него солистов Большого театра. Теперь вот доверил станцевать своё произведение воронежской труппе. Репетиции идут активно, балетмейстер артистами доволен. Говорит, что главное в их работе — сильная техника и горящие глаза. Партитура танца — нео-классика, совмещенная с классикой Мариуса Петипа. Премьера состоится 26 апреля. Солист Большого театра, заслуженный артист РФ Андрей Меркурьев говорит, что главная мысль балета проста и вечна: — Цените жизнь. У нас только один момент, чтобы прожить её. Кто-то говорит, что мы еще родимся в других образах, но мы этого не знаем, этого не помним. Поэтому считаю, что живем один раз, и прожить нужно достойно, счастливо, светло — все в наших руках.