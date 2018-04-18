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Эмир Кустурица пригласил молодых музыкантов Ленинградской области на фестиваль в Сербию
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Эмир Кустурица пригласил молодых музыкантов Ленинградской области на фестиваль в Сербию 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в среду пригласил симфонический оркестр «Таврический» выступить на фестивале «Большой», который состоится с 14 по 17 июля в построенной им этнодеревне Дрвенград в Сербии.
"Пять лет назад у нас был основан фестиваль «Большой», посвященный русской классической музыке. Если вы у нас будете — это 14-15-16 июля", — сказал Кустурица.
Как рассказал Кустурица, в рамках предстоящего фестиваля в Дрвенграде ожидается участие российского альтиста народного артиста СССР Юрия Башмета.
В июле 2018 года в сербской деревне Мечавник состоится шестой фестиваль русской музыки «Большой», в котором примут участие молодые талантливые музыканты из России и Сербии. Победители отборочного этапа поборются за главные награды «Большого» — Золотую, Серебряную и Бронзовую матрешки. Также у них будет возможность в рамках смотра побывать на мастер-классах знаменитых музыкантов.
"Конечно, для нас будет почетно поучаствовать в этом фестивале", — сказал Дрозденко. Кустурица также поддержал идею проведения дней культуры Ленинградской области в Дрвенграде, построенном режиссером специально для съемок фильма «Жизнь как чудо» (2004 год).
Вечером в среду Кустурица и его фолк-рок группа «The No Smoking Orchestra» выступили в ленинградском областном театре «На Васильевском». Концерт прошел в рамках XII регионального театрального фестиваля «Всеволожская весна». Музыканты представили публике несколько композиций из нового альбома «Corps Diplomatique», а также сыграли давно полюбившиеся хиты, такие как Comandante и другие.
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