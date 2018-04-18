Оркестр из Монако сыграет темы из «Игры престолов» на «Спасской башне»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости . Оркестр Карабинеров Принца Княжества Монако Альберта II исполнит на Красной площади в рамках основной программы фестиваля «Спасская башня» композиции из всемирно известного сериала «Игра престолов», заявил РИА Новости руководитель оркестра Оливье Дриан.

XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня-2018» пройдёт на главной площади Москвы с 24 августа по 2 сентября.

"В наше выступления на Фестивале «Спасская башня» войдет исполнение музыкальной композиции из «Игры престолов». Мы также готовим для зрителей фестиваля много других сюрпризов. Будет интересно", — сказал Оливье.

По словам главы оркестра, принц Монако лично одобрил участие коллектива в фестивале «Спасская башня», так как оркестр входит в его личную охрану из 124 человек, 24 из которых и являются музыкантами. Он пояснил, что когда 24 карабинера, входящие в оркестр покидают Монако, то остальным телохранителям принца приходится работать больше.

"Мы не обычный коллектив, так как 85% нашей работы составляет охрана принца, наша главная задача защищать его. Мы в большей степени являемся военными и телохранителями принца, чем музыкантами. Поэтому к нам предъявляются особенные требования. Все должны быть не ниже 180 см, но не более двух метров, иметь прекрасное здоровье, сдать различные экзамены, в том числе и письменные, должны быть не женатыми и после первого года службы карабинер может попросить принца дать разрешение на женитьбу. Также возраст должен быть от 19 до 27 лет", — сказал Оливье.

Оливье также отметил, что принц обладает хорошим музыкальным вкусом и зачастую его музыкальные предпочтения влияют на репертуар оркестра карабинеров. Например, карабинеры однажды исполнили для принца одну из композиций рок-группы AC/DC, которая очень понравилась его величеству.

"А совсем недавно мы играли на дне рождения принца. Это было особенное событие, в котором участвовало много разных коллективов. Я думаю, что Альберту все понравилось, так как моя голова все еще на моих плечах", — пошутил Оливье.