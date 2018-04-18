Земфира споет бесплатно для болельщиков ЧМ-2018

Рок-исполнительница Земфира выступит на Фестивале болельщиков FIFA в четырех российских городах, сообщается на официальном сайте певицы.

Четыре концерта Земфиры в рамках FIFA Fun Fest запланированы в Калининграде (29 июня), Казани (4 июля), Нижнем Новгороде (5 июля) и Санкт-Петербурге (12 июля).

Вход на мероприятия Фестиваля болельщиков FIFA будет бесплатным для всех граждан, и специальных документов для прохода на концерты, как сообщают организаторы, не потребуется.

Финал Чемпионата мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее сообщалось, что в Самаре пресечены планы экстремистов по срыву матчей чемпионата мира.