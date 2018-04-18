Лауреаты международных конкурсов исполнят для костромичей произведения Бетховена и Моцарта

30 апреля в зале губернского симфонического оркестра на Никитской 96 состоится выступление лауреатов международных конкурсов Александра Бузлова Сергея Тарасова , которые порадуют гостей игрой на виолончели и фортепиано, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Они исполнят семь вариаций для виолончели и фортепиано на тему Моцарта и сонату № 3 для виолончели и фортепиано Бетховена, шесть румынских танцев Бартока, сонату для виолончели и фортепиано Франка.

Александр Бузлов — лауреат Международного конкурса виолончелистов в Мюнхене и Женеве, Берлине. В качестве солиста выступает с оркестром Мариинского театра, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Национальным филармоническим оркестром России и другими.

Сергей Тарасов — востребованный пианист, играющий в крупнейших залах мира: Большом зале Московской консерватории и Московском международном Доме музыки, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Сантори-холл в Токио и Фестивал-холл в Осаке, Зале Верди в Милане, зале Гаво в Париже.

Его руки за роялем приводят в смятение. Тарасов превращает музыку в чистое золото. Его талант ошеломляет и оценивается во много карат, — писала пресса о выступлениях пианиста в Мексике.

Билеты продаются в кассе оркестра, телефон: 42-77-61. Купить билет можно в онлайн-кассе.