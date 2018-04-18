Расторгуев Николай Вячеславович

Дата рождения: 21 февраля 1957 год Место рождения: Быково, Московская область

Знак зодиака: Рыбы

Главный российский водитель коней по полям Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в городе Быково Московской области в простой рабочей семье. Отец Вячеслав Николаевич был таксистом, а мать Мария Александровна — швеей. В детстве будущий музыкант слушал «битлов» и мечтал о карьере музыканта. С ребятами во дворе они изображали из себя рокеров с гитарами в руках. Мать мальчика его увлечений не одобряла, считая, что у сына неидеальный слух.

После школы Николай Расторгуев по наставлению родителей поступил в Московский технологический институт лёгкой промышленности, но был отчислен из него из-за драки. Расторгуев мечтал о службе в армии, но не сложилось — не прошел медицинскую комиссию. После института стал работать слесарем в Центральном институте авиационного моторостроения в г. Лыткарино.

Музыкальную карьеру Расторгуев начал с участия в группе «Шестеро молодых». Вместе с ним в коллектив входил Валерий Кипелов , будущий вокалист рок-группы «Ария». В 1980 году этот ансамбль полностью вошёл в состав ВИА «Лейся, песня». В 1985—1986 годах Расторгуев играл на бас-гитаре и какое-то время пел в группе «Рондо», затем перешел вокалистом в ВИА «Здравствуй, песня!». В 1989 году записал три песни на музыку Вячеслава Добрынина на диске «На Теплоходе Музыка Играет». Группа называлась просто «ЧП».

Игорь Матвиенко долго вынашивал идею создания патриотического музыкального коллектива. И в 1989 году объявил кастин. Расторгуева тут же утвердили, музыкант и продюсер были до этого знакомы. Название «Любэ» придумал сам Николай. На жаргоне слово означает «любой, разный», что отражало стиль коллектива. Наиболее успешными хитами за все существования коллектива стали песни «Комбат», «Там за туманами», «Давай за!» и многие другие, которые не раз удостаивались престижной российской музыкальной награды «Золотой Граммофон».

Личная жизнь Николая Расторгуева

Первый раз Николай женился, когда ему было девятнадцать лет, и от этого брака у него есть сын Павел. С женой он познакомился на вечеринке, когда ему было 14 лет. Возлюбленные едва дождались 18-летия Валентины и расписались. Поселились у родителей девушки, там же первое время воспитывали и сына Пашу. Затем они переселились в коммуналку. Времена были непростые, но супруга Расторгуева его не «пилила»: мыла полы в подъездах и ждала, когда муж прославится. Она не сомневалась, что такой день наступит. И была права. Группа «Любэ» мгновенно обрела популярность. Но семья к тому моменту уже была в разломленном состоянии. Николай встретил другую женщину, к которой и ушел с одним чемоданом. Наталья была младше Расторгуева. Свадьбу со второй супругой Николай сыграл скромную. Первое время жили у родителей Натальи. Позже получили квартиру в Выхино. У пары родился сын Николай.

Валентина тяжело переживала расставание с супругом, прикладывала усилия, чтобы его вернуть, но все было напрасно. Сейчас она замужем второй раз, но годы с первым супругом вспоминает, как самые счастливые в жизни.

Интересные факты:

В 2009 году Расторгуеву была пересажена донорская почка;

В 2002 году Николаю Расторгуеву присвоено звание «Народный артист Российской Федерации»;

Расторгуев пробовал себя в кино и на театральных подмостках

Дискография Любэ

1990 — Мы будем жить теперь по-новому (Магнитоальбом)

1989 — Атас

1991 — Не валяй дурака, Америка (Магнитоальбом)

1992 — Кто сказал, что мы плохо жили.. ?

1994 — Зона Любэ

1996 — Комбат

1997 — Песни о людях

1998 — Песни из концертной программы «Песни о людях» в ККЗ «Пушкинский» 24.02.98 (концерт)

2000 — Полустаночки

2002 — Давай за…

2002 — Юбилей. Лучшие песни (концерт к 10-летию группы в спорткомплексе «Олимпийском»)

2004 — Ребята нашего полка (сборник)

2005 — Рассея

2007 — В России (концерт к 15-летию группы в ГЦКЗ «Россия»)

2009 — Свои

2015 — За тебя, Родина-Мать!