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В Еврейском музее и центре толерантности в Москве познакомят с творчеством узников гетто
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В Еврейском музее и центре толерантности в Москве познакомят с творчеством узников гетто 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Еврейском музее и центре толерантности в Москве в исполнении квартета «Студия новой музыки» прозвучат сочинения композиторов, которые в годы Второй мировой войны оказались в застенках гетто Терезинштадт, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«В Еврейском музее и центре толерантности 24 апреля пройдет концерт «Музыка за колючей проволокой: Терезинштадт». В исполнении квартета «Студия новой музыки» прозвучат сочинения композиторов, которые в годы Второй мировой войны оказались в застенках гетто Терезинштадт на территории Чехии. Начало концерта в 20:00», — говорится в сообщении.
В программе — сочинения Павла Хааса, Ханса Красы, Гидеона Кляйна, Зигмунда Шуля и Виктора Ульмана. Почти все эти произведения были написаны в Терезинштадте с 1942 по 1944 год. Там же состоялась их премьера, все выступления имели большой успех у публики. На концерте также прочитают отрывки из дневников узников.
Никто из подававших надежды авторов не пережил войну. Они трагически закончили свой жизненный путь в концлагерях. Гетто Терезинштадт было перевалочным пунктом на пути в лагеря смерти. В то же время его сформировали как «образцово-показательное» еврейское поселение. В застенках гетто шла активная творческая жизнь: почти каждый день проводились концерты, ставили спектакли и читали лекции.
«Силами заключенных в лагере был организован ансамбль «Студия новой музыки» под руководством Виктора Ульмана. Артисты одноименного московского ансамбля отдают дань уважения творческой силе ушедших коллег. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация», — уточняется в материале.
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