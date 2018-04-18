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В храме Сергея Радонежского в Солнцево состоялся пасхальный концерт
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В храме Сергея Радонежского в Солнцево состоялся пасхальный концерт 

На Западе Москвы 51 минуту назад
Фото: На Западе Москвы
Ежегодно столичный Департамент культуры и Московская епархия Русской Православной Церкви проводят совместный проект — Музыкальный пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение», — в честь Воскресения Христова.
В этом году храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево впервые стал участником этого радостного общегородского церковного торжества.
На концерте выступили хоры музыкальной школы Вертоград и учащиеся воскресной школы с пасхальной постановкой «Снегурочка», известный певец и композитор Тимур Ведерников, ансамбль народной импровизации «Русичи», творческие коллективы детской музыкальной школы им. Шаляпина, группа «Нина Резник и Кукушкин Баритон». Для детей были организованы увлекательные пасхальные мастер-классы.
В этом году фестиваль проходит в 13 московских храмах. Для москвичей и гостей города организованы концерты классической, фольклорной музыки и колокольного звона, звучат пасхальные песнопения в современной обработке, пройдут театрализованные выступления.
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