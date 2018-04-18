Организаторы объяснили цены на фестиваль с участием Земфиры в ЦПКиО

В Екатеринбурге летом состоится масштабный музыкальный фестиваль с участием четырех хедлайнеров: Земфиры, Дельфина, групп «Сплин» и «Би-2». Мероприятие пройдет в фан-зоне болельщиков ЧМ-2018, но вход будет стоить от 3 000 рублей, переадет в среду, 18 апреля, корреспондент «АиФ-Урал»

Фестиваль «Маяк», котором выступят упомянутые музыкальные команды, не будет приурочен к Фестивалю болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге, но пройдет на его площадке. Как отмечают организаторы фестиваля, только в Екатеринбурге в рамках фан-зоны заявлено подобное мероприятие. И в то же время объяснили установленные цены на билеты.

«Это не День города и не «Ночь музыки», поэтому вход платный, — заявила исполнительный директор Tele-club Екатерина Кейльман. — В других городах также ожидается выступление Земфиры. Но она там будет одна, а у нас, в Екатеринбурге, кроме нее выступят и другие исполнители. Нам кажется, что цена разумная и даже низкая. Если сложить сумму за билеты на каждого исполнителя, будет гораздо дороже».

Фестиваль «Маяк» в ЦПКиО состоится 8 июля 2018 года. Предполагается, что мероприятие посетят от 12 до 15 тысяч человек. При этом приедут гости из других городов России. Стоимость билетов варьируется от 3 до 8 тысяч рублей.