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Концерт японской певицы пройдет в Доме романса
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Концерт японской певицы пройдет в Доме романса 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Московском доме романса на улице Берзарина 19 апреля состоится концерт японской певицы Саюри Арамаки «Ветка сакуры».
— Саюри Арамаки является официальным участником программы Года Японии в России. В концерте также примут участие: солист Государственного музыкального театра имени Н. Сац, вокалист Сергей Петрищев, заслуженный артист России пианист Александр Бисеров, японский академический хор «Лилия». В качестве ведущей выступит заслуженная артистка России Галина Преображенская, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Для зрителей прозвучат арии из опер, классические романсы Чайковского и Рахманинова, японские и русские песни.
Начало концерта в 19.00. Дом романса располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31.
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