Концерт японской певицы пройдет в Доме романса

В Московском доме романса на улице Берзарина 19 апреля состоится концерт японской певицы Саюри Арамаки «Ветка сакуры».

— Саюри Арамаки является официальным участником программы Года Японии в России. В концерте также примут участие: солист Государственного музыкального театра имени Н. Сац, вокалист Сергей Петрищев , заслуженный артист России пианист Александр Бисеров, японский академический хор «Лилия». В качестве ведущей выступит заслуженная артистка России Галина Преображенская , — сообщили в пресс-службе Дома романса.

Для зрителей прозвучат арии из опер, классические романсы Чайковского и Рахманинова, японские и русские песни.

Начало концерта в 19.00. Дом романса располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31.