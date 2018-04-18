Ещё
День рождения «Дождя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

День рождения «Дождя» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
26 апреля телеканал «Дождь» отметит свой восьмой день рождения в клубе Adrenaline Stadium и, по традиции, приглашает на праздничную вечеринку всех своих подписчиков. В этот раз музыкальными гостями вечера станут самые бескомпромиссные музыканты — культовые российские группы «ДДТ» и «Каста».
Одна из популярнейших рэп-команд «Каста» в прошлом году выпустила релиз «Четырехглавый орет», который музыкальные критики единодушно признали альбомом года. 26 апреля музыканты исполнят материал с этой мегауспешной пластинки, а также свои самые известные рэп-боевики. Группа «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком, которая недавно презентовала свой новый клип на песню «Любовь не пропала» в эфире телеканала «Дождь», также готовит эксклюзивный сет-лист для предстоящего праздника.
Чтобы присоединиться к гостям праздника, любой желающий может оформить подписку на сайте канала и вместе с годовым абонементом получить приглашение на День Дождения.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Ночь перед рождеством" в музыкальном театре им. Н. И. Сац Проклятие фильма "Груз 200"? Что случилось со звездами ленты Балабанова Фильм Серебренникова номинировали на Золотую Пальмовую ветвь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Самые странные факты об Иване Урганте11
Что стало с популярными группами и певцами 90-х25
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение