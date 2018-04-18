День рождения «Дождя»

26 апреля телеканал «Дождь» отметит свой восьмой день рождения в клубе Adrenaline Stadium и, по традиции, приглашает на праздничную вечеринку всех своих подписчиков. В этот раз музыкальными гостями вечера станут самые бескомпромиссные музыканты — культовые российские группы «ДДТ» и «Каста».

Одна из популярнейших рэп-команд «Каста» в прошлом году выпустила релиз «Четырехглавый орет», который музыкальные критики единодушно признали альбомом года. 26 апреля музыканты исполнят материал с этой мегауспешной пластинки, а также свои самые известные рэп-боевики. Группа «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком , которая недавно презентовала свой новый клип на песню «Любовь не пропала» в эфире телеканала «Дождь», также готовит эксклюзивный сет-лист для предстоящего праздника.

Чтобы присоединиться к гостям праздника, любой желающий может оформить подписку на сайте канала и вместе с годовым абонементом получить приглашение на День Дождения.