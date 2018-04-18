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В Черемушках споют авторские песни о любви и весне
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В Черемушках споют авторские песни о любви и весне 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Сегодня гостей клуба «Меридиан М» «зарядят» самыми светлыми чувствами — с помощью песен о любви и весне. Участники концерта еще раз докажут, что авторская песня может все — и отстоять свои взгляды, и исцелить душу и сердце, и рассказать о своих нежных чувствах любимым!
Ведущим концерта станет гитарист и композитор Дмитрий Григорьев, художественный руководитель клуба — Владимир Капгер. Начало концерта назначено на 19:00. Вход на мероприятие осуществляется по предъявлению распечатанного бесплатного билета.
Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников.
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