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В библиотеке на Зарайской обсудили творчество Рахманинова
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В библиотеке на Зарайской обсудили творчество Рахманинова 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Беседа, посвященная творчеству русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова, состоялась в библиотеке №106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Наши гости ознакомились с биографией Рахманинова, услышали фрагменты бессмертных произведений музыканта: «Второго концерта для фортепиано с оркестром», «Рапсодии на тему Паганини». В заключение встречи прозвучал один из самых известных романсов композитора, «Вешние воды», в исполнении Дмитрия Хворостовского, — пояснила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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