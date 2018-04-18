Ещё
В Самаре презентовали музыкальный сборник-посвящение Сергею Михалкову «Открытые миры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре презентовали музыкальный сборник-посвящение Сергею Михалкову «Открытые миры» 

Волга Ньюс 1 час назад
Вышел сборник при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Самары.
На презентацию, которая проходила 17 апреля в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки, пришли молодые исполнители разных возрастов. Тут были ребята из хора «Улыбка» при детской центральной музыкальной школе, хора «Подснежник» из детской музыкальной школы № 1 им. Шостаковича, ансамбль мальчиков «Пересвет» из Самарской православной классической гимназии, а с ними — студенческие хоры: из студии «Майолика» академии строительства и архитектуры при СамГТУ и академический хор VIVAT Самарского университета. Они исполнили те девять вокальных сочинений, который вошли в сборник. Полистав его, можно познакомиться с нотами и текстами песен, зачастую перекликающимися с детскими стихами Сергея Михалкова.
Маргиной близка идея этого поэта: «Дети не должны чувствовать себя воспитуемыми. Ведь истинное воспитание заключается еще и в том, чтобы оно было незаметным».
Общее настроение этих песен выражает строчка из стихотворения Маргиной: «Доброта, доброта — волшебное явление».
"С мамой мы в лесу гуляли", «Мисюсь», «Чудеса в зимнем лесу» — эти и другие веселые и мелодичные песни Шевердина и Маргиной сменяли друг друга на презентации, радуя публику. Эти песни — своего рода «многоголосье жизни», по образному выражению Елены Маргиной. В них — любовь к родным местам, к близкими людям, к братьям нашим меньшим.
Сам композитор во время исполнения своих произведений аккомпанировал хористам, сидя за роялем. А в промежутках между песнями Вячеслав Шевердин исполнял свои фортепианные пьесы. «Парад планет», «Космический регтайм», «Наигрыш», «Хорошее настроение» — эти и другие произведения самарского композитора, создающие яркие образы, также вошли в музыкальный сборник.
"Сегодня у нас мало к сожалению, современных музыкальных сочинений для детей, — считает Вячеслав Шевердин. — И эти запасы надо обновлять. Для меня сегодня радостный день. Главное счастье для композитора — когда его музыка звучит в концертных залах".
Музыкальный сборник, вышедший тиражом 800 экземпляров, сопровождается веселыми и яркими иллюстрациями, созданными учащимися и педагогами Самарского художественного училища имени К. П. Петрова–Водкина, детской художественной школы № 1 им. Г. Е. Зингера и детской художественной школы № 2.
Волга Ньюс: последние новости
В Новокуйбышевске прошел большой Пасхальный концерт "Пасха радость нам несет" Этим летом на Проране откроется плавучее кафе "Дом.ru" и Amediateka приглашают в "Мир Дикого Запада"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Самые странные факты об Иване Урганте11
Что стало с популярными группами и певцами 90-х25
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение