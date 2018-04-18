В Самаре презентовали музыкальный сборник-посвящение Сергею Михалкову «Открытые миры»

Вышел сборник при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Самары.

На презентацию, которая проходила 17 апреля в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки, пришли молодые исполнители разных возрастов. Тут были ребята из хора «Улыбка» при детской центральной музыкальной школе, хора «Подснежник» из детской музыкальной школы № 1 им. Шостаковича, ансамбль мальчиков «Пересвет» из Самарской православной классической гимназии, а с ними — студенческие хоры: из студии «Майолика» академии строительства и архитектуры при СамГТУ и академический хор VIVAT Самарского университета. Они исполнили те девять вокальных сочинений, который вошли в сборник. Полистав его, можно познакомиться с нотами и текстами песен, зачастую перекликающимися с детскими стихами Сергея Михалкова

Маргиной близка идея этого поэта: «Дети не должны чувствовать себя воспитуемыми. Ведь истинное воспитание заключается еще и в том, чтобы оно было незаметным».

Общее настроение этих песен выражает строчка из стихотворения Маргиной: «Доброта, доброта — волшебное явление».

"С мамой мы в лесу гуляли", «Мисюсь», «Чудеса в зимнем лесу» — эти и другие веселые и мелодичные песни Шевердина и Маргиной сменяли друг друга на презентации, радуя публику. Эти песни — своего рода «многоголосье жизни», по образному выражению Елены Маргиной. В них — любовь к родным местам, к близкими людям, к братьям нашим меньшим.

Сам композитор во время исполнения своих произведений аккомпанировал хористам, сидя за роялем. А в промежутках между песнями Вячеслав Шевердин исполнял свои фортепианные пьесы. «Парад планет», «Космический регтайм», «Наигрыш», «Хорошее настроение» — эти и другие произведения самарского композитора, создающие яркие образы, также вошли в музыкальный сборник.

"Сегодня у нас мало к сожалению, современных музыкальных сочинений для детей, — считает Вячеслав Шевердин. — И эти запасы надо обновлять. Для меня сегодня радостный день. Главное счастье для композитора — когда его музыка звучит в концертных залах".

Музыкальный сборник, вышедший тиражом 800 экземпляров, сопровождается веселыми и яркими иллюстрациями, созданными учащимися и педагогами Самарского художественного училища имени К. П. Петрова–Водкина, детской художественной школы № 1 им. Г. Е. Зингера и детской художественной школы № 2.