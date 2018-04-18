В зале на Обручева, 11 прозвучат любимые авторские песни

22 апреля жителей Обручевского района ждет новое увлекательное путешествие в мир бардовской песни.

Вместе с участниками кружка авторской песни «Мятный чай» зрители будут «внимать душевному пенью гитарных струн». Участники кружка вместе с его руководителем — Татьяной Анатольевной Свиридовой — очень трепетно относятся к процессу подготовки своих песенных встреч: тщательно продумывается каждая часть концерта, каждая песня и ее необходимость войти в программу. Отчетный концерт «Пенье наших струн», подводящий итог творческому сезону 2017/18, будет непохож на другие встречи коллектива. Впервые прозвучат только песни и стихи, написанные авторами кружка.

Для участия необходима регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/698075/.

Начало: 22 апреля в 16 часов.