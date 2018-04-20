Большой театр вернул на свою сцену оперу Верди «Бал-маскарад»

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад» вернулась на историческую сцену Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Постановку произведения итальянского классика осуществили в Москве его соотечественники — режиссер и сценограф Давиде Ливерморе, дирижер Джакомо Сагрипанти, художник по костюмам Мариана Фракассо, художник по свету Антонио Кастро.

В пятницу начинаются премьерные показы нового спектакля, которые продлятся 21, 22, 24, 25 и 26 апреля, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова

"Эта опера настолько популярна у публики, что достаточно было появления ее названия в афише Большого, чтобы обеспечить аншлаг всем премьерным представлениям, билеты на которые полностью раскуплены", — сказала Новикова. По ее словам интерес зрителей вызывают музыка и закрученный сюжет, способствующие успеху постановки.

"По жанру это романтический триллер", — отметила Новикова, добавив, что сама история создания оперы напоминает детектив.

История создания оперы

Пресс-атташе ГАБТ рассказала, что в основу либретто вердиевского шедевра легло историческое событие: нападение на шведского короля Густава Ш в 1792 году во время бала-маскарада в Шведской опере. Монарх умер через две недели после полученного ранения. Заговорщики стремились избавиться от правителя, следовавшего принципам просвещенного абсолютизма, надеясь на установление в Швеции более либерального режима.

Верди заинтересовался этим сюжетом. Либретто для его оперы написал Антонио Сомма, основываясь на пьесе Эжена Скриба «Густав Ш, король Шведский». Но после передачи оперы в неаполитанский театр Сан-Карло композитор получил отказ в осуществлении постановки. Причиной послужило недавнее покушение во Франции на короля Наполеона Ш, показывать на сцене убийство высшей особы после этих событий казалось кощунством.

Дирекция театра пыталась добиться ареста композитора, чтобы он переписал оперу. Верди был возмущен и подал иск на театр. После судебного разбирательства композитору предложили пойти на компромисс и перенести действие в Америку, а сан короля заменить на пост губернатора Бостона. Верди согласился на, а Антонио Сомма, автор либретто, в такой переработке отказался признать его своим и подписался просто NN.

В России «Бал-маскарад» впервые показала итальянская труппа в 1861 году в Санкт-Петербурге. Год спустя — в 1862 году — ту же постановку представили в Москве. А настоящая русская премьера состоялась в московском Большом театре 8 декабря 1880 года.

Позже Большой театр дважды обращался к этому произведению — в 1891 и в 1979 годах, в последней постановке опера шла на сцене ГАБТ до декабря 2006 года.

Итальянцы в Большом

Спустя 12 лет заново поставить «Бал-маскарад» в Большом пригласили итальянцев, отметила пресс-атташе ГАБТ. Режиссером и одновременно сценографом стал Давиде Ливерморе, знаток творчества Верди.

"Мы решили поставить именно «американскую» версию, потому что она кажется мне более актуальной", — сказал Ливерморе журналистам перед премьерой. — Наш «Бал» состоится в 50-е годы прошлого века и будет выдержан в духе кинематографа той поры. Есть отсылка к фильму «Птицы» Альфреда Хичкока, который я выбрал потому, что его эстетика в высшей степени элегантна, а этика достаточно «опасна».

Многие фильмы Хичкока фактически являются триллерами, отметил режиссер. «И мы тоже рассказываем историю убийства — убийства главного героя его другом из-за женщины. Мы хотим направить внимание зрителя прежде всего в сторону психологической драмы», — пояснил свою концепцию Ливерморе.

Относительно музыки он добавил: «Партитуру Верди я знаю наизусть, это необыкновенная музыка, шедевр оперы ХIХ века». Что же касается постановки, то, по словам итальянского режиссера, «в Большом театре очень многое можно воплотить». «Он (театр) мне показал огромный профессионализм, страсть, любовь к музыке. Я очень горд, что мне довелось поработать в Большом, и очень благодарен за это», — заявил Ливерморе.

Затем перед журналистами выступил дирижер Джакомо Сагрипанти. Он дебютировал в Большом вердиевской оперой «Дон Карлос» и поныне ведет этот спектакль. Маэстро высоко отозвался и о новой постановке. «Я был рад посотрудничать с режиссером Давиде Ливерморе», — сказал дирижер, добавив, что «всегда рад работать в Большом театре».