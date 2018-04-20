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В Большом театре прошла премьера оперы «Бал-маскарад»
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В Большом театре прошла премьера оперы «Бал-маскарад» 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На исторической сцене Большого театра состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке итальянского режиссёра Давиде Ливерморе. В процессе работы над спектаклем его создатели вдохновлялись фильмами Альфреда Хичкока, поэтому результат получился весьма неожиданным: опера выдержана в мрачной стилистике и переносит зрителя в атмосферу Америки 50-х годов XX века — в то время, когда творил мастер саспенса.
В пятницу, 20 апреля, на исторической сцене Большого театра состоялась премьера «Бала-маскарада» — 23-й по счёту оперы великого итальянского композитора Джузеппе Верди.
Из двух версий, написанных Верди, создатели спектакля выбрали бостонскую. Они сохранили место действия, однако, чтобы наиболее полно показать на сцене «психологическое безумие», обратились к творчеству Альфреда Хичкока и перенесли действие в 50-е годы XX века — в то время, когда творил режиссёр.
«Здесь есть достаточно явная отсылка к фильму «Птицы», который является одной из вершин творчества английского мастера. Но мне всё-таки больше нравится говорить не о прямых цитатах, а об эстетике, которая становится поэтикой», — пояснил режиссёр-постановщик спектакля Давиде Ливерморе.
Исполнитель роли Ренато баритон Владимир Стоянов подчеркнул, что команда работала «долго и здорово». А постановка, которая выстроена в современной стилистике, получилась красивой — и визуально, и музыкально.
«Вы знаете, что в последнее время все делают странные сценические постановки. На этот раз в Большом театре… ситуация очень современная, но очень красивая. И мне это очень нравится», — подчеркнул он.
Анна Нечаева (Амелия) отметила, что работать над спектаклем было легко и интересно — во много благодаря коллективу.
«Коллектив замечательный в этой постановке. Много солистов из Италии, дирижёр и режиссёр из Италии… По характеру, мне кажется, они близки к русским: темпераментные, открытые, весёлые. И тем не менее очень ответственные в работе люди», — рассказала певица.
В основу либретто «Бала-маскарада» положено историческое событие — нападение на шведского короля Густава III во время маскарада в Шведской опере в 1792 году. Это единственная опера Верди, действие которой происходит в Америке. Это сделано по соображениям цензуры: после покушения на Наполеона III власти побоялись, что произведение композитора вдохновит итальянцев на восстание.
Первая постановка «Бала-маскарада» прошла в римском Театро Аполло 17 февраля 1859 года. На сцене «Большого» оперу впервые показали в конце 1880 года.
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